Проте експерт не впевнений, що ціни на ці продукти збільшаться вже завтра.

В Україні найближчим часом може виникнути дефіцит кількох основних овочів, включаючи помідори та цибулю, що призведе до зростання цін. Про це повідомив Олег Пензін, економічний експерт та член Економічного дискусійного клубу у коментарі Обозревателю.

Він зазначив, що вже сьогодні є дефіцит цибулі, яка, ймовірно, подорожчає. Щодо помідорів, то понад чверть ринку покривала Туреччина, проте тепер ситуація невизначена, оскільки невідомо, хто замінить турецьких постачальників.

Туреччина обмежила постачання помідорів в Україну, що може призвести до дефіциту овочів та зростання його ціни. Однак не можна сказати, що це станеться найближчим часом. Польща може замінити Туреччину як головного постачальника.

Проте експерт не впевнений, що ціни на помідори зростуть уже завтра. Він зазначив, що Україна орієнтуватиметься на імпорт овочів, і основні виробники помідорів перебувають у Запорізькій області (12-13%) та на Херсонщині (14%).

Водночас можлива затримка у постачанні, а також проблеми з безпекою у зв'язку з конфліктом на Донбасі.

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