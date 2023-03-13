Тернопольский суд оштрафовал попавшего под колеса BMW X5 пешехода.

Суд пришел к выводу , что в аварии виноват сам мужчина, потому что он внезапно вышел на проезжую часть, не убедившись, что это будет безопасно. Следовательно, мужчина должен уплатить 850 грн штрафа за нарушение Правил дорожного движения.

Авария произошла вечером 5 января на улице Микулинецкой в ​​Тернополе, говорится в постановлении Тернопольского горрайонного суда.

«Пешеход перед выходом на проезжую часть дороги не убедился в отсутствии опасности для себя и других участников дорожного движения, внезапно вышел на проезжую часть дороги вне пешеходного перехода, в результате чего водитель, управляя автомобилем BMW X5, допустил наезд на него», – говорится в протоколы.

Обвиняемый Владимир К. в суд на заседание не пришел, поэтому дело рассматривалось без него. Судья Василий Позняк пришел к выводу, что виновность мужчины подтверждается, поскольку он нарушил два пункта 4.14 ПДД: внезапно вышел на проезжую часть вне перехода, не удостоверившись в отсутствии опасности для себя и других участников движения.

Следовательно, его признали виновным в нарушении ст. 124 КУоАП (нарушение ПДД) и назначили 850 грн штрафа. Также мужчина должен уплатить 536 грн судебного сбора.

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