Как прогнозирует синоптик Наталка Диденко, в среду, 15 марта, похолодание придет в западные области Украины и со временем распространится по всей территории Украины.
"В среду существенно похолодает в западных областях, в четверг - почти повсюду", - сообщает Диденко.
По данным синоптика, холод задержится в нашей стране ненедолго. Диденко добавила, что уже выходных весна возьмет свое и в стране снова потеплеет.
Ближайшие суббота-воскресенье снова вернут в Украину весеннее тепло.
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"И одевайте обязательно шапку – пренебрегайте ранней весной еще рано)", - пишет синоптик.
К слову, в Украине 25 копеек 1992 года продают почти за 19 тысяч гривен.
4БАм – редкая разновидность монеты 25 копеек 1992 года.
Нумизматы называют ее "Английский чекан".
"Монету чеканили английскими штемпелями на Луганском станкостроительном заводе", – пишут специалисты.
Напомним, гороскоп на март 2023 года для всех знаков зодиака расскажет, чего ждать с начала весны..
Как сообщала Politeka, названы удачные дни марта, когда можно браться за новые дела: опубликован лунный календарь 2023.
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