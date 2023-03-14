Сильный ветер продержится в некоторых областях Украины до конца суток.

В Киеве во вторник, 14 марта, объявили штормовое предупреждение.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

К концу суток 14 марта в западных, северных и центральных областях порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

В связи с чем синоптики объявили и уровень опасности – желтый.

Кроме того, на высокогорье двух областей на Западе Украины из-за оттепели в течение двух дней ожидается значительная снеголовичная опасность.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области.

"Значительная снеголавинная опасность, в связи с оттепелью, ожидается 14-15 марта на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей. Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных средних и больших лавин", - говорится в сообщении.

Во время сильного ветра нужно держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев, а также парковать рядом с ними автотранспорт.

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