Всплыли объемы поставки некачественной еды для жителей прифронтовых регионов.
Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Офис генерального прокурора, речь идет о поставках некачественных консерв на 13,7 млн гривен.
По данным следствия, руководитель предприятия в Кировоградской области в мае прошлого года в рамках государственной закупки продовольственных товаров длительного хранения поставил товар ненадлежащего качества на 13,7 млн грн.
А именно – 26 тыс банок консервы говяжьей. Они использовались при формировании гуманитарных пакетов, предназначенных для регионов, где продолжаются боевые действия.
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"Технические характеристики тушеной консервы не соответствовали требованиям ГОСТа и другим требованиям в сфере обращения пищевых продуктов", - рассказали в Генпрокуратуре.
В настоящее время руководителю предприятия объявлено о подозрении в присвоении средств в особо крупных размерах (ч.5 ст.191 УК Украины).
Напомним, что это уже не первый скандал, связанный с некачественной едой.
Еще один руководитель предприятия решил накормить некачественными консервами бойцов Нацгвардии.
«Поставщик, достоверно зная, что технические характеристики этих продуктов не отвечают требованиям ГОСТа и другим требованиям в сфере обращения пищевых продуктов, передал воинской части Нацгвардии Украины недоброкачественный товар на общую сумму более 9,1 млн. грн.», - рассказывали в прокуратуре.
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