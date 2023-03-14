Всплыли объемы поставки некачественной еды для жителей прифронтовых регионов.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Офис генерального прокурора, речь идет о поставках некачественных консерв на 13,7 млн ​​гривен.

По данным следствия, руководитель предприятия в Кировоградской области в мае прошлого года в рамках государственной закупки продовольственных товаров длительного хранения поставил товар ненадлежащего качества на 13,7 млн ​​грн.

А именно – 26 тыс банок консервы говяжьей. Они использовались при формировании гуманитарных пакетов, предназначенных для регионов, где продолжаются боевые действия.

"Технические характеристики тушеной консервы не соответствовали требованиям ГОСТа и другим требованиям в сфере обращения пищевых продуктов", - рассказали в Генпрокуратуре.

В настоящее время руководителю предприятия объявлено о подозрении в присвоении средств в особо крупных размерах (ч.5 ст.191 УК Украины).

Напомним, что это уже не первый скандал, связанный с некачественной едой.

Еще один руководитель предприятия решил накормить некачественными консервами бойцов Нацгвардии.

«Поставщик, достоверно зная, что технические характеристики этих продуктов не отвечают требованиям ГОСТа и другим требованиям в сфере обращения пищевых продуктов, передал воинской части Нацгвардии Украины недоброкачественный товар на общую сумму более 9,1 млн. грн.», - рассказывали в прокуратуре.

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