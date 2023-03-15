Так, пенсионеры в Украине получат от 300 до 570 гривен компенсационных выплат от государства, передает "Минсоцполитики".

Однако есть нюанс, это касается только тех пенсионеров, чей размер пенсии не достигает 10 340 гривен.

Первый заместитель министра социальной политики Украины Дарья Марчак заявила, что в 2023 году большинство получат компенсационные выплаты при условии, что получаемые ими пенсии меньше 10 340 тысяч гривен.

Пенсионеры в возрасте 70-75 лет могут получить до 300 гривен;

Возраст 75 – 80 лет – до 456 гривен;

Старше 80 лет – до 570 гривен.

Ранее сообщалось, что в Украине пенсионные выплаты повысили более 10 млн человек.

Максимальный размер повышения пенсий составляет 1500 грн. Ограничение ввели из-за ограниченного в условиях войны бюджета.

Второй этап повышения пенсий ожидается в июле, ожидается, что пенсии повысят на 19,7% для тех украинцев, которые получали выплаты по особым правилам, а именно ученных, госслужащих, работников органов местного самоуправления.

Самая большая прибавка составит 1500 грн, а минимальная - 100 грн.

Напомним, тарифы на коммуналку готовятся повысить: "после окончания отопительного сезона".

Кроме того, сообщалось, что украинцы требуют от власти не допустить повышения тарифов на электроэнергию.

Также Politeka.net писала, что украинцам раздадут по 6600 гривен: кого это касается и как получить выплату.