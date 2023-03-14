Двукратный олимпийский чемпион по боксу Василий Ломаченко разместил новое фото на своей странице.

Страница боксера в Инстаграмме пока не доступна в Украине. Однако Ломаченко продолжает публиковать фото и видео.

В этот раз украинский боксер опубликовал обращение митрополита Украинской православной церкви московского патриархата Антония Паканича, в котором говорится о якобы притеснении церкви.

"С нами Бог! Да будет Мир!», - подписал Ломаченко обращение.

"В Лавре и будет править службы православная церковь Руси-Украины. Московскому сатанату в православной святыне не место",

"У нас же своя церковь, которую признал весь мир, гнать Московских попов в Московию, когда в стране война нельзя делать пожертвования Москве из-за ее церкви",

"Езжайте в Московию там и живите, и Ломаченко своего заберите. Мос**виты должны жить и служить на московщине, не в наших украинских храмах, не на нашей земле. Предатели, коллаборанты. Идите вон из нашей страны", - пишут украинцы в сети.

Напомним, патриарх Кирилл пожаловался на "изгнание" УПЦ МП из Лавры в Киеве: "Это колыбель нашей цивилизации".

Также сообщалось, что "Паша Мерседес" сорвался на угрозы из-за выселения УПЦ МП: "Можем и устранить...".

Кроме того, Politeka.net писала, что в центре Киева будет демонтирован "храм-МАФ" УПЦ МП.