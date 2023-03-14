Украине нужно "взять" швейцарскую систему и адаптировать ее под свои военные потребности.

Об этом заявил офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин.

"Есть вещи, которые можно сделать прямо сейчас в плане мобилизации, настроений и усталости от войны. А есть вещи, над которыми нужна работа на поколения вперед - 20-30 лет реформ. Военные реформы занимают долго времени. И долгосрочной перспективе в Украине нужно полностью переделать советскую систему призыва - она не актуальна и неадекватна.

Есть много разных систем. Например, швейцарская модель - обязательный призыв должен быть для всех: в том числе для детей депутатов, министров, чиновников, олигархов. Равенство перед законом. Ее можно внедрить в украинской армии. Израиль полностью ее скопировал и переделал под свои геоографические, исторические и социокультурные реалии.

Самое важное, что нужно понять - это мотивация украинцев. А также важно доверие. В Украине очень часто люди не хотят связывать себя с официальными институциями, так как они не доверяют. Как это доверие сделать - огромный и долгий для обсуждения вопрос", - говорит Игаль Левин.

Напомним, украинцы выступили с предложением прекратить надбавки депутатам и вернуть премии защитникам.

Также сообщалось о мобилизации украинцев без подготовки: новый запрет хотят ввести после скандалов.

Кроме того, Politeka.net писала об общественном резонансе после силового вручения повестки в Одессе.