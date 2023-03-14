В Ивано-Франковске массажистка во время работы случайно подожгла клиентку. От полученных травм она скончалась.

Об этом говорится в приговоре Ивано-Франковского городского суда.

По данным суда, женщина в мае 2022 принимала клиентку. Она во время вакуумного массажа с использованием стеклянных банок, огня и спиртосодержащих веществ разлила спирт на тело клиентки и пострадала загорелась.

Клиентка массажистки получила ожоги и была госпитализирована в областную больницу, где скончалась. Обвиняемая вина признала и рассказала, что она во время массажа случайно пролила спиртосодержащие вещества, из-за чего произошло возгорание тела потерпевшей.

После чего она оказывала клиентке помощь и доставила ее в ожоговое отделение КНП "Областная клиническая больница Ивано-Франковского областного совета". Массажистка раскаялась в содеянном и просила ее строго не наказывать.

Женщина признана виновной по ч.1 ст.119 УК Украины и приговорена к 3 годам лишения свободы с испытательным сроком в 1 год.

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