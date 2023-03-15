Украинка поделилась, что через банкомат "Ощадбанка" она попыталась снять пенсию своей бабушки, так как она самостоятельно не может этого сделать.

В итоге сумма списалась с карты, банкомат выдал квитанцию, а сами деньги не были выданы, сообщает на на портале "Минфин".

"Я пришла в банкомат снять пенсию своей бабушки, так как она самостоятельно этого сделать не может. После выполнения операции банкоматом мне выдало квитанцию, средства сняло со счета, но наличных я так и не получила. Во время обращения к работникам банка мне объяснили, что в субботу нет смысла писать заявление на возврат средств, так как работают только дежурные работники", - написала женщина.

После того, как внучка написания заявления на возврат средств ее бабушки, в банке заявили, что придется ждать до двух недель.

"На мой вопрос, а что делать бабушке без ее пенсии мне ответили, что ничем помочь не могут, у них такая процедура! У меня вопрос, а как жить человеку пенсионеру во время войны, у которой все средства подвисли в воздухе! Моему возмущению нет предела!", - возмутилась украинка.

Напомним, в Ощадбанке сообщили, что теперь придется делать украинцам: Неприятные новости для пенсионеров.

Также сообщалось, что Ощадбанк арестовал счет клиентки, зять которой на передовой.

Кроме того, Politeka.net писала, что НБУ ликвидирует известный банк: нужно ли украинцам ждать возврата денег.