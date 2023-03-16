В Украине ожидается на этой неделе много осадков в виде дождя, снега и мокрого снега.

Как рассказал синоптик Игорь Кибальчич, уже в этот четверг в центральных и северных областях пройдет умеренный дождь, в западной части будет снег и мокрый снег, местами налипание мокрого снега, на дорогах гололедица, передает meteoprog.

Температура воздуха ночью составит -1...+5 °С, днем +9...+15 °С, в южных и восточных областях местами воздух прогреется до +16...+18 °С, а в западных областях похолодает до 0 ... +5 °С.

В пятницу, 17 марта, в большинстве областей, кроме западных, пройдут дожди, местами с мокрым снегом. В южных, центральных и восточных регионах ожидаются туманы.

Ветер будет северо-западный, 7-12 м/с, а в Одесской области ожидаются порывы до 15-20 м/с.

Температура ночью будет в пределах +3...+8 °С, днем +6...+13 °С, в южных и восточных областях будет теплее, +14...+17 °С, а в западной части ночью будет около 0, днем +1...+6°С.

Синоптик Наталья Диденко добавила, что в Украине ожидается похолодание. Сначала его почувствуют жители западных областей, в дальнейшем похолодание с запада подвинется восточнее.

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