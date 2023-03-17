В Украине просят рассмотреть введение моратория на повышение тарифов на электроэнергию.

Соответствующая петиция была опубликована на сайте президента Украины, пишет Politeka.net.

Как отмечает автор петиции, нужно запретить повышение тарифов на электроэнергию.

Напомним, петицию к государственной власти должны рассмотреть, если ее поддержали не менее 25 тысяч граждан.

Также украинцы в очередной раз предлагают отказаться от перехода на летнее время. На сайте президента просят рассмотреть петицию об отмене перехода на летнее время в Украине.

Также инициатор обращения к президенту Украины приводит определенный ряд причин, по которым, по его словам, сталкивается наша страна из-за перехода на летнее время, среди ряда причин, в частности - расстройство биологического ритма человеческого организма, потеря производительности на рабочем месте и увеличивается количество аварий.

Напомним, украинцам рассказали, будут ли в стране выходные дни 8 марта и на Пасху в этом году.

Также сообщалось, что украинцы предложили альтернативу 8 марта: "Нужно создать два выходных в честь...".

Кроме того, Politeka писала, что украинские нардепы получили "жирную" прибавку к зарплатам, названные суммы.