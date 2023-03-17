Соответствующая петиция была опубликована на сайте президента Украины, пишет Politeka.net.
Как отмечает автор петиции, нужно запретить повышение тарифов на электроэнергию.
Напомним, петицию к государственной власти должны рассмотреть, если ее поддержали не менее 25 тысяч граждан.
Также украинцы в очередной раз предлагают отказаться от перехода на летнее время. На сайте президента просят рассмотреть петицию об отмене перехода на летнее время в Украине.
Рф открыла "ящик Пандоры" после сбития американского дрона над Черным морем: к чему может привести инцидент
"Очень плохое положение": россияне готовятся отступать на одном из направлений
"Надо быть готовыми": появилось предупреждение, куда оккупанты будут бить после ТЭЦ
Ведущий "Орла и решки" Бедняков отреагировал на трек о поддержке оккупантов от украинской певицы: "Как-то я..."
Должны предупредить: к украинцам придут с проверками из-за денег
Также инициатор обращения к президенту Украины приводит определенный ряд причин, по которым, по его словам, сталкивается наша страна из-за перехода на летнее время, среди ряда причин, в частности - расстройство биологического ритма человеческого организма, потеря производительности на рабочем месте и увеличивается количество аварий.
Напомним, украинцам рассказали, будут ли в стране выходные дни 8 марта и на Пасху в этом году.
Также сообщалось, что украинцы предложили альтернативу 8 марта: "Нужно создать два выходных в честь...".
Кроме того, Politeka писала, что украинские нардепы получили "жирную" прибавку к зарплатам, названные суммы.