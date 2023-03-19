В апреле могут повысить тариф на электроэнергию для населения.

Украинцы сейчас в среднем платят около 240 гривен в месяц, но после пересмотра действующих тарифов и поднятия их до рыночного уровня платежки за электроэнергию могут вырасти до 840 гривен, передает "24 канал".

Советник премьера Юрий Бойко добавил, что в настоящее время просчитано около 10 сценариев изменения тарифа.

"В том числе по так называемым "полочкам" (сейчас 250 киловатт-часов, было 100). Лично я противник такого подхода. Первые 250 киловатт-часов ничем с точки зрения стоимости не отличаются от последующих, а определять состояние потребителей по объему потребления некорректно. Каким будет решение, посмотрим. Традиционный трудный выбор между экономической очевидностью и политической целесообразностью", - говорит Бойко.

Срок действия постановления правительства о системе обеспечения "общественных интересов" на рынке электрической энергии истекает 31 марта 2023 года.

Таким образом, Кабмин либо продлить ее, либо ничего не делать и таким образом отрасль электроэнергии перейдет на рыночные условия.

Ранее сообщалось, что в Украине пенсионные выплаты повысили более 10 млн человек.

Максимальный размер повышения пенсий составляет 1500 грн. Ограничение ввели из-за ограниченного в условиях войны бюджета.

Второй этап повышения пенсий ожидается в июле, ожидается, что пенсии повысят на 19,7% для тех украинцев, которые получали выплаты по особым правилам, а именно ученных, госслужащих, работников органов местного самоуправления.

Самая большая прибавка составит 1500 грн, а минимальная - 100 грн.

Напомним, тарифы на коммуналку готовятся повысить: "после окончания отопительного сезона".

Кроме того, сообщалось, что украинцы требуют от власти не допустить повышения тарифов на электроэнергию.

Также Politeka.net писала, что украинцам раздадут по 6600 гривен: кого это касается и как получить выплату.