Как сообщает синноптик Наталка Диденко, в ближайшую ночь морозы составят в западных областях Украины -1-6 градусов.

На севере от 2 тепла до 2 мороза.

На востоке, юге и значительной части центра Украины прикроют облака, поэтому там ожидается +3+5, местами даже до +7 градусов.

Днем минусы затихнут, ожидается +4+9 градусов, на юге Одесщины, в Крыму и Приазовье +8+12 градусов.

Дождь, вероятно, с мокрым снегом, предполагается в ближайшую ночь и завтра утром в восточных областях, а также местами в Полтавской, Черкасской и в Днепре с районами.

В Киеве 17 марта осадков не ожидается. Ветер с северо-запада, будет порывистым.

В столице будет холодно, ночью от 2 тепла до 2 мороза, днем ​​в пятницу до +7 градусов.

Суббота будет холодной, но без осадков. В воскресенье потеплеет, будет солнечная погода.

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