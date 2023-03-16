Народная депутатка из комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина, напомнила украинцам об обязательном декларировании своих доходов.

Так, доходы в виде благотворительной помощи декларируются, но не облагаются налогом.

В случае получения заработной платы, нужно будет уплатить налог на доходы в размере 18 % от общей суммы, а также 1,5 % военного сбора.

Если существует наличие соглашений об избежании двойного налогообложения между страной пребывания беженцы и Украиной (в настоящее время действуют 72 таких международных соглашения), налогоплательщик может уменьшить его на сумму налогов, уплаченных за границей.

Подать декларацию о доходах за 2022 год нужно до 1 мая.

Если украинцы уже уплатили налоги за свои доходы за границей, то для их зачисления нужно получить подтверждающие документы.

В том случае, если подача декларации была несвоевременной - беженцам грозят штрафы в размере 340 грн. Также применяется административная ответственность в виде предотвращения или наложения штрафа в размере от 3 до 8 тысяч гривен.

Напомним, в ПФУ обратились к украинцам относительно выплат за февраль перед новой индексацией.

Также сообщалось, что в Нафтогазе предупредили об удвоенных суммах в платежках: "до 5 марта нужно...".

Кроме того, Politeka.net сообщала об индексации пенсий: в Кабмине уточнили, на сколько и для кого с 1 марта вырастут выплаты.