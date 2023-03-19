Сообщается, что уже сегодня набор продуктов для борща в разных супермаркетах Киева обойдется на сумму от 461 грн 82 коп. до 656 грн 90 коп., сообщает компания по доставке овощей и фруктов "Wzzzuh" в Twitter, передает "Телеграф".
По сравнению с ценами в октябре прошлого года, то самый дешевый борщ подорожал на 117 грн. 19 копеек - это 34%.
В октябре ниже всего цены были в супермаркетах "Фора" и составляла 344 грн 63 копеек. Сейчас же самая дешевая стоимость в "Сільпо" и составляет 461 грн 82 коп.
Самый дорогой борщевой набор подешевел на 78,64 грн (10,68%). В прошлом октября выше была цена в супермаркетах "ULTRAMARKET" и составила 735.54 грн, сейчас больше всего цена в том же супермаркете и там за борщевой набор придется отдать почти 700 грн, а именно 656 грн 90 копеек.
Рф открыла "ящик Пандоры" после сбития американского дрона над Черным морем: к чему может привести инцидент
В рф нашли новую замену "Вагнер": кого и где будут использовать теперь в качестве живых волн
Горе в семье Софии Ротару, сын певицы сообщил первые подробности: "Ну как же так..."
"Это не диета": Боржемская из "Зважені та щасливі" предложила интересный способ похудеть
"В окружение могут попасть 7,5 тысяч человек": какая ситуация рискует сложиться для ВСУ и оккупантов в Бахмуте
Ранее сообщалось, что наиболее резкий рост цен также наблюдается на фрукты и овощи. В частности, на лук, морковь, огурцы, помидоры. Аналитики объясняют это небольшими запасами, так что присутствие импортных товаров на украинском рынке увеличивается второй месяц подряд.
Напомним, про возможный дефицит сразу двух основных продуктов - украинцев предупреждают о новом подорожании.
Кроме того, сообщалось, что стоимость молочки растет с каждым месяцем, неутешительный прогноз: когда изменятся цены.
Также Politeka.net писала, что самый важный для украинцев продукт значительно подорожал, и это не предел: как изменились цены на хлеб.