Так, адвокат Ростислав Кравец сообщил, что документы на проверку необходимо предоставлять только представителю полиции, если он представится и сообщит о причинах, передает "ТСН".
В случае, если военнослужащий просит документы для проверки на улице или другом общественном месте - не нужно спорить с ним, говорит Кравец.
По словам адвоката, задерживать вас он не имеет права.
Кроме того, адвокат добавил, что сотруднику Национальной полиции вы можете предоставить документы, если он представится и сообщит вам о причинах их проверки.
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Кравец напомнил, что военные обязаны носить бодикамеры и во время общения с военным можно поинтересоваться, включена ли она, чтобы иметь доказательства. Также вы можете самостоятельно снимать происходящее на телефон.
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Украине нужно "взять" швейцарскую систему и адаптировать ее под свои военные потребности.
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