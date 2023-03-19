Так, адвокат Ростислав Кравец сообщил, что документы на проверку необходимо предоставлять только представителю полиции, если он представится и сообщит о причинах, передает "ТСН".

В случае, если военнослужащий просит документы для проверки на улице или другом общественном месте - не нужно спорить с ним, говорит Кравец.

По словам адвоката, задерживать вас он не имеет права.

Кроме того, адвокат добавил, что сотруднику Национальной полиции вы можете предоставить документы, если он представится и сообщит вам о причинах их проверки.

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Кравец напомнил, что военные обязаны носить бодикамеры и во время общения с военным можно поинтересоваться, включена ли она, чтобы иметь доказательства. Также вы можете самостоятельно снимать происходящее на телефон.

ТЦК, военкомат, призывники, повестки

Напомним, израильский офицер рассказал, почему Украине нужно полностью поменять систему призыва: Служить должны все.

Украине нужно "взять" швейцарскую систему и адаптировать ее под свои военные потребности.

Также сообщалось о мобилизации украинцев без подготовки: новый запрет хотят ввести после скандалов.

Кроме того, Politeka.net писала об общественном резонансе после силового вручения повестки в Одессе.