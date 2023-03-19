Адвокат рассказал, что делать, если военный просит документы на улице.

Так, адвокат Ростислав Кравец сообщил, что документы на проверку необходимо предоставлять только представителю полиции, если он представится и сообщит о причинах, передает "ТСН".

В случае, если военнослужащий просит документы для проверки на улице или другом общественном месте - не нужно спорить с ним, говорит Кравец.

По словам адвоката, задерживать вас он не имеет права.

Кроме того, адвокат добавил, что сотруднику Национальной полиции вы можете предоставить документы, если он представится и сообщит вам о причинах их проверки.

Кравец напомнил, что военные обязаны носить бодикамеры и во время общения с военным можно поинтересоваться, включена ли она, чтобы иметь доказательства. Также вы можете самостоятельно снимать происходящее на телефон.

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