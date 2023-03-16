В Испании украинского школьника угрожают выгнать из школы из-за того, что он "оскорбляет россиян".

Об этом подросток рассказывает на своем TikTok-канале.

Дело в том, что ученик испанской школы Максим "украсил" свою кофту красной краской - будто это кровь, а также написал - "Fuck off Russia", что переводится, как нецензурный вариант фразы: "Отстань, россия". В таком виде он пошел в школу, и за это его вызвали к директору.

"Мне сказали, что я могу обидеть русских, что они не виноваты, что они за Украину, что они против войны. Я сказал, почему они ни разу за полгода войны не подошли и не спросили, как ваша страна, или нет сказали, что нам очень стыдно", - говорит подросток в следующем своем видео.

Максиму ответили, что школа вне политики и если он еще раз придет в таком виде, получит замечания. А за три замечания выгоняют из школы.

"А у меня уже есть одно замечание за то, что я сорвал "русский" флаг", - рассказывает юноша. Добавляет, что за ношение этой кофты ему в школе кричали всякую гадость об Украине.

Но он не собирается на этом останавливаться. Максим распечатал фотографии с происходящим в Украине.

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