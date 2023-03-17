Министерство здравоохранения предупредило об изменениях, которые начнут действовать уже через несколько недель.

Как пишет Politeka.net, Минздрав объявил, что с апреля отпуск всех рецептурных лекарств начнет осуществляться по электронному рецепту.

"Электронный рецепт распространится на все готовые лекарственные средства, содержащиеся в Государственном реестре лекарственных средств и подлежащие отпуску по рецепту врача", - заявили в министерстве.

Выписать е-рецепт сможет врач любой специальности государственной, коммунальной или частной клиники или врач-ФЛП.

Для этого заведения не требуется договор с НСЗУ.

"Такой е-рецепт можно будет получить независимо от наличия декларации с семейным врачом, однако пациент должен быть обязательно зарегистрирован в ЕСОЗ", - добавили в Минздраве.

В свою очередь, украинцы уже выразили обеспокоенность из-за изменений, которые, в частности, вводятся в разгар войны.

«Что я вижу? Огромные очереди, отсроченное лечение, осложнения... Большое "спасибо"!», «Во время тревоги поликлиники не работают, сдвигается очередь и люди не могут попасть на прием, потому что у врача есть график. Возникают технические проблемы, которые тоже отнимают время. Сейчас, наоборот, нужно упростить доступ к мед.услугам, а не усложнять»,

«Электронное направление к узкому специалисту ждут по 5 часов и больше! А здесь электронный рецепт, когда в Украине война и проблемы со светом, интернетом...»,

«Очень своевременное решение, как и многое, особенно во время войны, делается все, "чтобы улучшить жизнь", как пациентам так и врачам», «Во время войны, когда есть перебои со светом, интернетом, частым зависанием программы, тревогами. Это издевательство над врачами и пациентами».

Другие уверяют, что ничего страшного не произойдет.

"Мы работаем и без света и без интернета. И на период войны при отсутствии света и интернета разрешается выписать бумажный рецепт, который аптека обязана отоварить»,

«Все те препараты, которые раньше на бумажных рецептах были теперь будут в электронном. Тревога на это никак не повлияет»,

«Мне и проще электронный рецепт выписать, однозначно! Семейный врач»,

«А вы хотите, чтобы вам назначал лечение фармацевт или вы сами себе? За назначением, лечением все равно нужно идти к врачу».

Напомним, украинцы обалдели от новых платежек за газ.

Также сообщалось, что украинцев предупредили о проверках – кто может остаться без денежной помощи.

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