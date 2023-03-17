В сети опубликовали запись голосового сообщения в чате. Как утверждается, голосовое от участницы чата по имени "Лида" с фотографией участницы шоу "От барышни до пацанки" Ирины Слюнько.

В голосовом она рассказывает, что она из Херсона, а потому привыкла говорить по-русски и ругает того, кого называет "киевским бомондом".

"Я всю жизнь прожила в Херсоне. Я училась в русскоязычной школе. Я разговаривала и буду разговаривать по русскому языку. И поверьте мне. То, что вы пишете, что у нас есть украинский язык. Но мне так по**й, честно говоря", - говорит девушка.

Важно отметить, что судя по голосу, женщина была не совсем трезвой.

Напомним, в Одессе посетительница набросилась на девушек за украинский язык.

Все началось с того, что женщина назвала гривны – рублями.

Украиноязычный персонал отеля сделал замечание и женщина попыталась оправдаться, но вскоре заявила, что говорить на украинском языке – это якобы "колхоз".

А еще Politeka сообщала, что появились детали языкового скандала во львовской школе.

Также Politeka писала, скандал разгорелся из-за 90-летней преподавательницы в украинском ВУЗе: студенты отказываются посещать пары.