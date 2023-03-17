Петиция на сайте Кабинета министров набрала необходимые для рассмотрения 25 тыс. голосов.

Данное обращение была подано 13 января и по состоянию на 15 марта набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч голосов.

"Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил Кабинету министров Украины внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект, который делал бы невозможным деятельность в Украине религиозных организаций, аффилированных с центрами влияния в стране-агрессоре. То есть имеется в виду, что если Украинская православная церковь является такой религиозной организацией, то с помощью новой законодательной базы будет невозможна ее деятельность в Украине", - говорится в петиции.

Таким образом, автор просит Кабмин учесть позицию голосующих за петицию.

"Просим Кабинет министров Украины при разработке законодательной базы подходить к решению церковного вопроса так же взвешенно, как это делается при рассмотрении проблем в других областях жизни государства, и не возлагать вину отдельных представителей УПЦ на весь институт, которым является Украинская православная церковь", - написал автор обращения.

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