Петиция на сайте Кабинета министров набрала необходимые для рассмотрения 25 тыс. голосов.
Данное обращение была подано 13 января и по состоянию на 15 марта набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч голосов.
"Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил Кабинету министров Украины внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект, который делал бы невозможным деятельность в Украине религиозных организаций, аффилированных с центрами влияния в стране-агрессоре. То есть имеется в виду, что если Украинская православная церковь является такой религиозной организацией, то с помощью новой законодательной базы будет невозможна ее деятельность в Украине", - говорится в петиции.
Таким образом, автор просит Кабмин учесть позицию голосующих за петицию.
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"Просим Кабинет министров Украины при разработке законодательной базы подходить к решению церковного вопроса так же взвешенно, как это делается при рассмотрении проблем в других областях жизни государства, и не возлагать вину отдельных представителей УПЦ на весь институт, которым является Украинская православная церковь", - написал автор обращения.
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