Киевскую власть просят рассмотрить петицию относительно переименования улицы Николая Лескова и назвать ее в честь грузинского актера, певца и друга Украины Вахтанга Кикабидзе.
Соответствующее обращение было зарегистрировано на сайте Киевского городского совета.
Обращение набрало необходимые 6 тысяч голосов менее чем за 60 суток.
"Переименовать улицу российского писателя Николая Лескова на улицу Вахтанга Кикабидзе", – предложил автор.
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Автор петиции напомнил, что Кикабидзе был настоящии другом Украины, он поддерживал борьбу Украины за независимость.
"Актер отказался от российского ордена Дружбы из-за войны России против Грузии в августе 2008 года… Также он активно поддерживал Украину после большого вторжения РФ 24 февраля 2022 года", – подчеркнул автор петиции.
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