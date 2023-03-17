Украинский музыкант, аккордеонист, один из лидеров фольк-рок-группы Kozak System Иван Леньо решил не молчать по поводу новых ограничений, введенных Министерством культуры Украины, пишет Politeka.net.

Так, по словам Леньо, тот перечень документов, которые теперь министерство решило потребовать от артистов, невозможен для исполнения.

«А, значит, отрицает ваше желание в очередной раз нам «помочь» в нашей деятельности», - констатирует артист на своей странице в Facebook.

Напомним, из-за случаев злоупотребления, как, например, с Андреем Щегелем, ситуация для тех, кто действительно защищает Украину и ведет борьбу на культурном фронте, осложнилась. Еще один пример — скандал вокруг бежавшего в РФ режиссера Голубкова. Режиссер обманом получил разрешение на выезд.

В результате жертвами ограничений стали украинские артисты, действительно защищающие культурный фронт и помогающие ВСУ.

Обращаясь в Министерство культуры, Леньо заверил, что если выехавший за границу человек захочет остаться, он найдет каналы и останется, в независимости музыкант он по специальности, или народный депутат.

Мол, подлец является подлецом без привязки к профессии.

«А такие группы, как Океан Эльзы, Бумбокс, Без Ограничений, Скай, Друга Ріка, Жадан и Собаки, Даха Браха, Онука, ТНМК или Kozak System, которые в течение года войны неоднократно выезжали за границу и возвращались с хорошим результатом для существенной помощи ВСУ, не требуют каких-либо доказательств своей адекватности. Более того, для нас унизительно доказывать в любой форме, что мы вернемся с очередных гастролей, потому что для нас самих это морально неприемлемо - бежать из страны во время войны (чего же тогда не сбежали за первым выездом?!)», - объяснил свою позицию музыкант.

Также Леньо подчеркнул, что он лично за границу не рвется, ему работы в Украине хватает, но Минкульту нужно думать о культурной дипломатии и об украинцах, ожидающих своих артистов за границей.

«Подумайте, о 10 миллионах беженцев (а это в основном женщины с детьми), для которых наш приезд как глоток надежды на возвращение, о донесении до европейцев настоящих смыслов этой войны… перечень можно продолжать, только зачем? Вы же сами должны это понимать, вы же целое Министерство Культуры, а не прачечная», - добавил Иван Леньо.

Добавим, что Министерство культуры и информационной политики получило множество обращений от художников, профессиональных ассоциаций, организаций и объединений с просьбой оставить возможность выезда за границу сознательным артистам, чтобы они могли продолжать борьбу на культурном фронте.

Кроме того, культурное сообщество просит привлечь к ответственности людей, злоупотреблявших возможностью выезда за границу и воспользовавшихся содействием министерства.

Напомним, после скандала испуганный Щегель попытался оправдаться.