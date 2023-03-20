Украинцы оплачивают тарифы на распределение газа каждый месяц, но есть категория людей, которым сделали исключение.

Об этом сообщили в Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

В платежках за коммунальные услуги всегда присутствует тариф на распределение газа за который должны платить не все украинцы.

Недавно законным основанием не платить за доставку газа было только официальное отсоединение потребителя от газоснабжения.

В НКРЭКУ решили, что от оплаты такого тарифа нужно освободить тех, у кого в результате войны:

была повреждена распределительная инфраструктура, что сделало невозможным выполнение обязательства облгазов по обеспечению круглосуточного доступа к газораспределительной системе;

поврежден объект газопотребления потребителя и/или его внутридомовая система газоснабжения, что привело к невозможности пользоваться услугами распределения природного газа.

Напомним, украинцы жалуются, что на них вешают несуществующие долги, а цифры в платежках не соответствуют действительности.

Некоторым, судя по жалобам, насчитали в десятки раз большее потребление.

Также сообщалось, что в Нафтогазе предупредили об удвоенных суммах в платежках: "до 5 марта нужно...".

Кроме того, Politeka.net сообщала об индексации пенсий: в Кабмине уточнили, на сколько и для кого с 1 марта вырастут выплаты.