В Украине утвердили порядок компенсации за поврежденное и разрушенное жилье.

Президент Украины подписал закон №7198 о создании государственного реестра поврежденного и разрушенного войной имущества и порядок компенсации за него от государства.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Компенсации будут предоставлять исключительно за имущество поврежденное или разрушенное с 24 февраля 2022 года.

Нардеп Ярослав Железняк сообщил, что закон не будет распространяться на объекты, которые на дату введения военного положения были на временно оккупированной территории.

Закон будет действовать в течение трех лет после прекращения или отмены военного положения на территории, где такой объект находится или находился.

"Компенсацию предлагают предоставлять исключительно за поврежденную или уничтоженную жилую недвижимость: квартиры, другие жилые помещения (например, комнаты в общежитиях), дома усадебного типа, садовые и дачные дома, объекты строительства, в которых возведены опорные и внешние конструкции. Право на компенсацию получат физические лица - граждане Украины, которые являются собственниками", - говорит нардеп.

Компенсацию не будут выплачивать лицам у которые есть в санкционных списках, лицам с судимостью за совершение преступлений против основ национальной безопасности и их наследникам.

Получить компенсацию в денежной форме за разрушенное жилье будет невозможно - сообщается только о восстановлении через строительные работы и/или предоставление строительных материалов.

"Владельцы уничтоженных квартир и других жилых помещений получат жилищный сертификат - документ, подтверждающий гарантии государства профинансировать приобретение квартиры или другого жилого помещения (в том числе такого, которое будет построено в будущем) в объеме определенной денежной суммы", - рассказал Железняк.

Владельцы разрушенных домов смогут выбрать - получение жилищного сертификата на покупку квартиры или дома, либо денежную компенсацию, которую будут перечислять на счет со специальным режимом использования.

Напомним, тарифы на коммуналку готовятся повысить: "после окончания отопительного сезона".

Кроме того, сообщалось, что украинцы требуют от власти не допустить повышения тарифов на электроэнергию.

Также Politeka.net писала, что "коммунальщики" активизировались: украинцев требуют погасить несуществующий долг за отопление.