Архиерей УПЦ МП митрополит Павел заявил, что монахи не намерены переходить в Православную церковь Украины.

Об этом говорится на сайте Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры, передает Интерфакс.

"Было много заявлений ПЦУ, что якобы более половины братии хотят перейти к ним. Я постоянно общаюсь, у нас, слава Богу, не оказалось ни одного человека. Никто не согласен переходить в эту структуру", - сообщил митрополит Павел.

Также митрополит Антоний заявил, что 20 марта состоится священный синод УПЦ МП, где будет принято решение о ситуации с Лаврой.

В УПЦ МП считают заявления министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко "дискредитирующими церковь".

Ранее сообщалось, что украинцы призывают не запрещать украинскую православную церковь (Московский патриархат).

Это обращение было подано 13 января и по состоянию на 15 марта набрало необходимые для рассмотрения 25 тысяч голосов.

Ранее сообщалось, что УПЦ МП обязали покинуть территорию Киево-Печерской лавры: первые подробности

Также напомним, что Почаевскую лавру готовятся отобрать у УПЦ МП: "Процесс начался...".

Кроме того, напомним, Паше "Мерседеса" терять нечего: митрополит УПЦ МП поднял бунт в Лавре.