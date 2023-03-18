Об этом говорится на сайте Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры, передает Интерфакс.
"Было много заявлений ПЦУ, что якобы более половины братии хотят перейти к ним. Я постоянно общаюсь, у нас, слава Богу, не оказалось ни одного человека. Никто не согласен переходить в эту структуру", - сообщил митрополит Павел.
Также митрополит Антоний заявил, что 20 марта состоится священный синод УПЦ МП, где будет принято решение о ситуации с Лаврой.
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