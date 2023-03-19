В конце марта по всей Украине будет преобладать неустойчивый погодный характер.

Как сообщил синоптик Станислав Щедрин, по его словам, в период с 23 по 24 марта ожидаются погодные «качели», передает "Радио трек".

"Самое теплое будет на Западе, +10... +14 градусов, и на Юге, до +12...+16. Периодически будут дожди, на Западе возможен даже мокрый снег.

На остальной территории температура воздуха будет колебаться в пределах от +7...+9 до +10...+12 градусов", - говорит синоптик.

С 25 марта на Украину начнут поступать антициклоническая деятельность. В большинстве областей термометров поднимутся до +19...+22 градусов. На Юге стране будет настоящая почти летняя жара до +23...+24 градусов. Но как сообщается, ночи будут пока холодными и могут быть небольшие заморозки.

В самом конце месяца будет в основном солнечно и сухо. Лишь редко может накрапать небольшой кратковременный дождь.

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