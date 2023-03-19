Украинский военный попытался "мобилизовать" в ряды ВСУ, когда он уже находится на передовой под Бахмутом (Донецкая область).

Соответствующий "срочный" вызов из военкомата парень получил, находясь в окопах на передовой. Во время разговора его попытались обвинить в уходе от армии.

Боец ВСУ не знал плакать ему над этим, смеяться и эмоционально ответил, что там уже совсем "йобну**сь".

"Бл**ь, вы шо, ебну**сь, мужики...Я сейчас здесь под Бахмутом", - сказал военный.

Ранее адвокат Ростислав Кравец сообщил, что документы на проверку необходимо предоставлять только представителю полиции, если он представится и сообщит о причинах

Напомним, израильский офицер рассказал, почему Украине нужно полностью поменять систему призыва: Служить должны все.

Украине нужно "взять" швейцарскую систему и адаптировать ее под свои военные потребности.

Также сообщалось о мобилизации украинцев без подготовки: новый запрет хотят ввести после скандалов.

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