Так, стало известно, что народный депутат от "Слуги народа" Владимир Гевко стал участником ДТП, в результате которого есть жертва, пишет Politeka.net.

О трагедии рассказал сам Гевко.

«Одним из участников этого ужасного инцидента был я, другого врачи, к сожалению, спасти не смогли», – рассказал нардеп.

Гевко заверил, что сотрудничает со следствием и прошел все проверки на алкоголь и наркотики, а также сдал все необходимые анализы.

«До сих пор не могу прийти в себя. К сожалению, трагедии на дороге – не редкость. Но нам всегда хочется верить, что этого никогда не случится с нами. Приношу искренние соболезнования и извинения близким погибшего. Нет таких слов, которые могут помочь этой беде…», - подчеркнул народный депутат, заверив, что сделает все, чтобы семья трагически погибшего получила всю поддержку и помощь, которая нужна для того, чтобы пережить горе.

Также парламентарий извинился перед семьей погибшего:

«Еще раз приношу искренние соболезнования семье погибшего».

По некоторым данным, ДТП произошло во Львовской области.

Комментируя страшное событие, пользователи соцсетей разделились на два лагеря. Так, одни сочувствуют депутату, призывая держаться, кто-то же пишет, что, мол, мог бы быть на фронте и этой трагедии не было бы:

«Держитесь! Искренние соболезнования родным и близким погибшего человека.. грустно..»,

"А мог бы быть на фронте, как защитник. И все вокруг были бы живы. Где же он пойдет, как патриот, во время войны?...»,

«В трудные моменты важно иметь поддержку. Ни один из нас не знает за завтра ничего. Светлая память погибшему»,

«Человек признал, извинился и тд... Ну нет 90 процентов водителей которые бы умышленно совершили ДТП! Вы, те, кто пишет дрянь, понимаете что вы не застрахованы от такого? Зачем вы человека добиваете? Ему с этим жить в памяти....»,

«Владимир держись! Верю, что достойно пройдешь эти испытания. Искренние соболезнования семье погибшего человека!».

Напомним, ранее появились подробности и кадры с места несчастья в Киевской области.

Также Politeka.net писала о смертельном ДТП в украинской столице.

Кроме того, напоминаем об изменениях комендантского часа.