Цены на овощи бьют рекорды, но это еще не конец.

Так, эксперты предупреждают, что рост цен продолжится, пишет Politeka.net. И тому есть несколько причин.

В частности, 30% территорий, где выращивались тепличные овощи, сейчас захвачены оккупантами. Так, например, помидоры поступают на украинский рынок из Израиля и Испании.

Экспорт этого овоща из Турции сейчас ограничен из-за землетрясения. И это тоже влияет на цену.

"Я думаю, что цены до конца мая не изменятся в меньшую сторону. Я думаю, что рост еще будет на некоторые товары даже на 25-30%… Это проблема: хранить их негде, даже закупки не было. Даже лук в этом году вырос, таких цен, как сейчас 50 грн, не было", - сообщил в эфире телемарафона глава ОО "Украинская аграрная ассамблея" Александр Гапон.

Эксперт отметил, что кроме того, что в Украине нет центров хранения овощей, направление тепличных овощей не развивалось – был ориентир на импортные овощи.

Следовательно, фактора, который бы сбил цены, отсутствует.

Ранее государственная служба статистики сообщила, что стоимость товаров и услуг в Украине в 2022 году выросла более чем на 20%. Значительно выросли цены на овощи (почти на 70%). В частности, на лук.

Эксперты предупреждают, что он не будет дешеветь еще как минимум два месяца. Первый урожай по открытой почве пойдет в Украине не раньше начала июня. Следовательно, до тех пор цены на лук точно не будут снижаться, ведь на рынке будет только импортный овощ.

Более того, ожидается, что цена на лук продолжит расти.

Напомним, повышения цен в марте-апреле не избежать.

Кроме того, Politeka.net сообщала, "базовые" продукты в Украине растут в цене: как изменилась стоимость всего за месяц.

Также Politeka.net писала, что украинцев предупредили о резком подорожании популярного овоща: появился печальный прогноз.