Парламент Украины 20 марта принял законопроект №7353, направленный на то, чтобы позаботиться о гражданских героях, пострадавших от российской агрессии. За закон в общей сложности проголосовали 275 нардепов. Об этом сообщил первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Александр Корниенко.

"Этот законопроект об одноразовой денежной выплате людям, погибшим или получившим ранения во время исполнения своих обязанностей в период действия военного положения — это журналисты, работники объектов критической инфраструктуры и уполномоченных на выполнение функций государства и местного самоуправления или членам их семей", – объяснил политик.

Выплаты предусматриваются в размере:

1 млн грн - в случае гибели человека;

от 200 тыс. грн до 800 тыс. грн - в случае установления группы инвалидности от III до I.

Эта инициатива возникла после визита в Николаев, где 38 государственных служащих погибли, выполняя свои обязанности, когда оккупанты 29 марта прошлого года попали в здание Николаевской ОГА.

"Ракетные удары ru-армии по Николаевской и Харьковской ОГА, обстрелы государственных учреждений, больниц, зданий органов местного самоуправления, железнодорожных узлов, других объектов критической инфраструктуры, зверства к представителям украинской власти на оккупированных территориях — все эти преступления привели к гибели и увечьям гражданских героев этой войны, о которых государство обязано позаботиться и отблагодарить их", - сказано в заявлении.

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