Тепличный сектор в Украине находится в кризисе, поэтому цены на некоторые овощи бьют рекорды.

Как сообщает "Delo.ua", в прошлом году цены на тепличные помидоры и огурцы были рекордными, но в этому году к вопросу высокий стоимости на энергоносители добавились еще проблемы из-за обстрелов энергетической инфраструктуры.

В результате, многие тепличные комбинаты в Украине приняли решение не входить в зимний период производства.

Тепличный сектор находится в кризисе уже который год.

Но аналитики прогнозируют, что в 2023 году, вероятно, кризис начнет сокращаться - останутся предприятия, которые смогут конкурировать с дешевым импортом.

Сейчас огурцы можно купить по цене 120-160 грн/кг, говорят аналитики EastFruit. Такая цена связана с повышением затрат на производство этой культуры. Импортный огурец производства Турции реализуется по 100-120 грн/кг.

На рынке "Столичный" в Киеве по состоянию на начало марта украинские огурцы можно приобрести по цене 130-135 грн/кг., а вот на столичных продуктовых ярмарках тепличные огурцы можно найти по цене от 200 грн/кг.

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