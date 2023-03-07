В частности, стоимость репчатого лука в Украине бьет рекорды и это не предел. Стоимость этого овоща может еще повысится на 30% к маю 2023 года, предполагает аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопко в эфире телемарафона.

По его словам, цена на лук растет даже несмотря на то, что его импорт в феврале вырос в 2,5 раза по сравнению с январем.

"Сейчас лук от 52 до 58 грн/кг. Так что, я думаю, где-то еще на 30% рост цен на эту продукцию будет к началу мая точно", – сообщил Гопка.

Отпускные цены на репчатый лук сегодня уже озвучиваются в пределах 42-47 грн/кг ($1,15-1,29/кг), что в среднем на 18% дороже недели ранее.

В настоящее время цена на лук в Украине в среднем уже в 4 раза выше, чем в в прошлом году в это же время.

Еще один популярный овощ, бьющий рекорды по удорожанию — морковь. Этот овощ тоже продолжает расти в цене с начала года.

Цены на морковь установлены на уровне 25-35 грн/кг (0,68-0,96 доллара). Стоимость в среднем на 25% дороже показателей прошедшей рабочей недели. Сейчас морковь в стране стоит в среднем в 2,8 раза больше, чем в 2022 году в этот период.

"Значительная часть (зерна, овощей и фруктов. — Ред.) будет импортироваться. Если же будем импортировать и спрос будет больше предложения — это может привести к удорожанию", — объясняют аналитики, почему цены будут продолжать расти, передают "novyny.live".

Напомним, популярные овощи взлетели в цене в Украине, стало известно, сколько заплатить украинцам за огурцы, помидоры и морковь.

А еще Politeka сообщала, в мире набирает обороты «овощная лихорадка», наиболее проблемной становится ситуация с луком.

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