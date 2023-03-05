В мире набирает обороты «овощная лихорадка», наиболее проблемной становится ситуация с луком.

Как рассказал руководитель проекта "АПК-информ: овощи и фрукты" Александр Хорев, в ближайшее время ценники поднимутся еще на 20% - до 50 грн/кг, сообщает "agroreview".

В рознице лук уже продают по 60–80 грн/кг, а в некоторых супермаркетах и ​​по 100 грн/кг. С учетом дальнейшего подорожания, максимальные ценники в магазинах могут составлять 100-120 гривен.

"Некоторые могут продавать и по 200", — прогнозирует Хорев.

По его словам, включается спекулятивный фактор.

"35% поставок лука традиционно обеспечивала Херсонская область, которая из-за оккупации фактически выпала из овощного баланса страны", - говорит Хорев.

Эксперт прогнозирует, что ажиотаж немного пойдет на убыль только в апреле, когда начнется новый сезон в странах Средней Азии и оттуда продукция пойдет в Европу, а затем к нам.

Также в новом сезоне многие отечественные фермеры расширят площади под луком.

Напомним, популярные овощи взлетели в цене в Украине, стало известно, сколько заплатить украинцам за огурцы, помидоры и морковь.

А еще Politeka сообщала, "базовые" продукты в Украине растут в цене: как изменилась стоимость всего за месяц.

Также Politeka писала, цены на курятину, яйца и молочку изменятся: чего ждать уже этой весной.