Как рассказал руководитель проекта "АПК-информ: овощи и фрукты" Александр Хорев, в ближайшее время ценники поднимутся еще на 20% - до 50 грн/кг, сообщает "agroreview".

В рознице лук уже продают по 60–80 грн/кг, а в некоторых супермаркетах и ​​по 100 грн/кг. С учетом дальнейшего подорожания, максимальные ценники в магазинах могут составлять 100-120 гривен.

"Некоторые могут продавать и по 200", — прогнозирует Хорев.

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По его словам, включается спекулятивный фактор.

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"35% поставок лука традиционно обеспечивала Херсонская область, которая из-за оккупации фактически выпала из овощного баланса страны", - говорит Хорев.

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Эксперт прогнозирует, что ажиотаж немного пойдет на убыль только в апреле, когда начнется новый сезон в странах Средней Азии и оттуда продукция пойдет в Европу, а затем к нам.

Также в новом сезоне многие отечественные фермеры расширят площади под луком.

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