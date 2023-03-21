В сообществе "Киево-Печерская Лавра" такой пост опубликовала одна из прихожанок.

"Уже через полгода после осквернения Лавры начнется то, что древние старцы называли Апокалипсисом…", — написала прихожанка.

Чуть позже появился еще один пост примерного содержания. Автор процитировала представителя УПЦ Климента, который затронул эту тему - он отреагировал на такие сообщения, передает "ТСН".

"Неоднократно было сказано о том, что были пророчества. Когда пытались извлечь мощи преподобного Антония, то из его могилы вышло пламя. Затем, когда советские власти пытались раскопать могилу, то пещеры начало затапливать. Если монахи уйдут из Лавры, то, согласно предсказанию, будет большое наводнение в Киеве. Такое было сказано Киево-Печерскими старцами. Мне добавить к этому нечего", - говорит представитель УПЦ.

Кроме того, ученый-религиовед Игорь Козловский говорит, что в постах об апокалипсисе видит попытки повлиять на украинцев в сети.

Ранее сообщалось, что УПЦ МП обязали покинуть территорию Киево-Печерской лавры: первые подробности

Также напомним, что Почаевскую лавру готовятся отобрать у УПЦ МП: "Процесс начался...".

Кроме того, напомним, Паше "Мерседеса" терять нечего: митрополит УПЦ МП поднял бунт в Лавре.