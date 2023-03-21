Как сообщили в НКРЭКУ, средние расходы украинцев на водоснабжение и водоотвод после запланированного на 2023 год повышения тарифов увеличатся на 60 грн, передает "РБК".

"В среднем по лицензиатам НКРЭКУ за 2 этапа пересмотра тарифов расходы одного домохозяйства (семья из 2-3 человек) на водоснабжение и водоотведение за месяц ориентировочно вырастут на 60 грн", - говорится в сообщении.

тарифы, платежки, коммуналка

В регуляторе НКРЭКУ сообщили, что на первом этапе пересмотра рост уровня тарифов на воду будет в среднем на уровне 12,3%, а на втором этапе - 14,1%.

То, как повлияет рост тарифов на конечную платежку потребителей, будет зависеть от каждого водоканала, размер тарифов которых разный.

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коммуналка, тарифы, ЖКХ, субсидии

Также от наличия средств учета у потребителей или их расчета по нормам потребления и от количества потребителей, пользующихся услугами по одному договору (абонентском счете).

Напомним, украинцы жалуются, что на них вешают несуществующие долги, а цифры в платежках не соответствуют действительности.

Некоторым, судя по жалобам, насчитали в десятки раз большее потребление.

Также сообщалось, что в Нафтогазе предупредили об удвоенных суммах в платежках: "до 5 марта нужно...".

Кроме того, Politeka.net сообщала об индексации пенсий: в Кабмине уточнили, на сколько и для кого с 1 марта вырастут выплаты.