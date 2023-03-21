Погиб курсант второго курса института. По предварительной информации, парень совершил самоубийство.

Как сообщают курсанты этого заведения, событие произошло во время пребывания курсанта в наряде, он застрелился из АКС-74У. Оружие курсантам выдают в ходе суточных дежурств на отдельных постах.

По словам курсантов, погибший оставил записку, в которой указал причины своего поступка и подробно расписал ситуацию о руководителях и факультете, но записка исчезла.

Позже выяснилось, что погибший курсант Дмитрий уже давно страдал от морального насилия от сержантов и командиров учебного заведения, пишет Lviv Media .

В преддверии самоубийства он рассказывал старшему брату и отцу о ссорах с руководством университета. Издевательства продолжались около года. Дмитрий хотел бросить учебу, но остаться его уговорили родители.

"Почему родители не забрали домой, он же жаловался, что его оскорбляют, мне жаль. Найти виновных и приказать, чтобы вторым было не повадно издеваться над детьми",

"Люди и эта дрянь во время войны издевается над нашими детьми. Но не отстранить надо, а сгноить их всех причастных мечтаний в тюрьме",

"Наказать виновных так, чтобы другим было не повадно. Но я думаю, что обвинят курсанта.",

"Вот вам сокурсники, вот такое гнилое студенческое братство и они идут в жизнь и становятся мерзкой частью общества",

"Почему родители молчали, почему не били во все колокола, почему не забрали ребенка из той застенки, знали и ничего не делали, просто творящийся ужас судить всех, кто к этим издевательствам причастен"

"Боже, бедный ребенок. Это же надо так страдать, чтобы такое совершить. Царство небесное. Хочется кричать... Прислушивайтесь к своим детям!", - пишут украинцы в комментариях.

Напомним, ранее стали известны подробности смертельного ДТП с участием народного депутата.

Также сообщалось, что отец погибшего курсанта рассказал, что творилось в стенах университета.

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