Погиб курсант второго курса института. По предварительной информации, парень совершил самоубийство.
Как сообщают курсанты этого заведения, событие произошло во время пребывания курсанта в наряде, он застрелился из АКС-74У. Оружие курсантам выдают в ходе суточных дежурств на отдельных постах.
По словам курсантов, погибший оставил записку, в которой указал причины своего поступка и подробно расписал ситуацию о руководителях и факультете, но записка исчезла.
Позже выяснилось, что погибший курсант Дмитрий уже давно страдал от морального насилия от сержантов и командиров учебного заведения, пишет Lviv Media .
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В преддверии самоубийства он рассказывал старшему брату и отцу о ссорах с руководством университета. Издевательства продолжались около года. Дмитрий хотел бросить учебу, но остаться его уговорили родители.
"Почему родители не забрали домой, он же жаловался, что его оскорбляют, мне жаль. Найти виновных и приказать, чтобы вторым было не повадно издеваться над детьми",
"Люди и эта дрянь во время войны издевается над нашими детьми. Но не отстранить надо, а сгноить их всех причастных мечтаний в тюрьме",
"Наказать виновных так, чтобы другим было не повадно. Но я думаю, что обвинят курсанта.",
"Вот вам сокурсники, вот такое гнилое студенческое братство и они идут в жизнь и становятся мерзкой частью общества",
"Почему родители молчали, почему не били во все колокола, почему не забрали ребенка из той застенки, знали и ничего не делали, просто творящийся ужас судить всех, кто к этим издевательствам причастен"
"Боже, бедный ребенок. Это же надо так страдать, чтобы такое совершить. Царство небесное. Хочется кричать... Прислушивайтесь к своим детям!", - пишут украинцы в комментариях.
Напомним, ранее стали известны подробности смертельного ДТП с участием народного депутата.
Также сообщалось, что отец погибшего курсанта рассказал, что творилось в стенах университета.
Кроме того, Politeka.net писала о новом ракетном ударе оккупантов по жилым домам.