В Украине уже в этом месяце начнут расти цены на мясо – говядину и свинину, передает "Обозреватель".
Говядина будет дорожать постепенно в зависимости от предложения производителей.
Как рассказал аналитик УКАБ (Украинского клуба аграрного бизнеса) Максим Гопка, процесс удорожания уже начался.
Во второй половине февраля закупочные цены на живец выросли и вернулись к довоенным.
"Поэтому высока вероятность, что цены еще будут увеличиваться в марте, стабилизировавшись в апреле. Еще одним фактором влияния на стоимость всей мясной продукции являются цены на корма, которые в последние недели начали расти", - сообщил Гопка.
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Молочные продукты весной незначительно, но подешевеют. С повышением температуры расходы для производителей в некоторой степени сокращаются.
"Это важно для производства молочных продуктов. Поэтому существует вероятность снижения цен в большинстве категорий молочных товаров", – говорит Гопко.
Напомним, повышения цен в марте-апреле не избежать: украинцев предупредили о нехватке важного овоща.
Кроме того, Politeka.net сообщала, "базовые" продукты в Украине растут в цене: как изменилась стоимость всего за месяц.
Также Politeka.net писала, что украинцев предупредили о резком подорожании популярного овоща: появился печальный прогноз.