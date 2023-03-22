В Украине уже в этом месяце начнут расти цены на мясо – говядину и свинину, передает "Обозреватель".

Говядина будет дорожать постепенно в зависимости от предложения производителей.

Как рассказал аналитик УКАБ (Украинского клуба аграрного бизнеса) Максим Гопка, процесс удорожания уже начался.

Во второй половине февраля закупочные цены на живец выросли и вернулись к довоенным.

"Поэтому высока вероятность, что цены еще будут увеличиваться в марте, стабилизировавшись в апреле. Еще одним фактором влияния на стоимость всей мясной продукции являются цены на корма, которые в последние недели начали расти", - сообщил Гопка.

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магазин, цены, продукты

Молочные продукты весной незначительно, но подешевеют. С повышением температуры расходы для производителей в некоторой степени сокращаются.

магазин, цены, продукты

"Это важно для производства молочных продуктов. Поэтому существует вероятность снижения цен в большинстве категорий молочных товаров", – говорит Гопко.

Напомним, повышения цен в марте-апреле не избежать: украинцев предупредили о нехватке важного овоща.

Кроме того, Politeka.net сообщала, "базовые" продукты в Украине растут в цене: как изменилась стоимость всего за месяц.

Также Politeka.net писала, что украинцев предупредили о резком подорожании популярного овоща: появился печальный прогноз.