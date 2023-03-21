Водителя маршрутки обвинили в том, что он якобы отказал в бесплатном проезде военнослужащему.

Мужчина, который опубликовал видео говорит, что видел на куртке военного шевроны и позывной.

На видео он говорит, что защитника выгнали из маршрутки. Кроме того на видео водителя обзывают, а в комментариях люди негативно отзываются о поведении водителя.

Директор частного предприятия «Универсал-Транс» Сергей Криворучко рассказал как все было, передает ТСН.

«В маршрутку вошел молодой человек в военной куртке, спортивных штанах и в балаклаве на голове – лица не было видно. Он показал водителю документ на листе бумаги с фото. Наш водитель посмотрел на человека в балаклаве и попросил показать военный билет. Водитель считает, что парень просто хотел пошутить, потому что после просьбы показать военный билет сразу вышел из маршрутки. В салоне начали кричать, что военного выгнали. Какой-то мужчина снял это видео, выложил в Сеть и на водителя посыпались обвинения», — рассказывает Криворучко.

Также он добавил, если бы мужчина действительно был военным - он бы не ходил по городу в спортивных штанах и не заходил в салон с балаклавой на лице.

"Возможно, и удостоверение у парня было не его. Наш водитель с ним нормально разговаривал, не ссорился, не обижал, не выгонял из маршрутки. Просто сказал – покажи военный билет и поезжай себе. На водителя никогда не было нареканий, он давно работает на маршруте и с уважением относится к нашим воинам", - добавил директор.

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