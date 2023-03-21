Женщине не понравилось, что молодая девушка решила поскакать на скакалке у ее подъезда.
Девушка вежливо пыталась объяснить, что имеет на это полное право, но ответом на это оказались обиды и упреки в юном возрасте.
«Иди своей маме махай! И не спорь много… Слушай, ты, сопля невоспитанная! Г*вно паршивое!», — набросилась женщина.
Тем временем в сети активно поддерживают девушку и публикуют видео, как они тоже прыгают на скакалке.
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