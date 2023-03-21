Женщине не понравилось, что молодая девушка решила поскакать на скакалке у ее подъезда.

Девушка вежливо пыталась объяснить, что имеет на это полное право, но ответом на это оказались обиды и упреки в юном возрасте.

«Иди своей маме махай! И не спорь много… Слушай, ты, сопля невоспитанная! Г*вно паршивое!», — набросилась женщина.

Тем временем в сети активно поддерживают девушку и публикуют видео, как они тоже прыгают на скакалке.

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"А если бы та девочка со скакалкой выключила видео, намотала скакалку на руку и тихо, чтобы никто больше не услышал, сказала: "я тебя, курву стару, сейчас этой скакалкой поперек позвоночника отдергаю так, что ты неделю ни сесть, ни встать не сможешь , падлюка ты черноротая!" - то ту притрушенную смыло бы оттуда, как росу на солнце, без лишнего слова. И в дальнейшем она бы боялась с той девочкой даже случайно пересечься. А если бы пересеклась - поворачивала бы в другую сторону и боялась бы глаза на нее поднять. Вот если бы у Украины в 2014 году была скакалка и способность так сказать...", - написала редактор Майя Тульчинская и фэшн-блогер в Фейсбук.
"Старі заздрять молодості, сором за таких старих , в таких старих і їм подібним , старість прийшла , а розум і мудрість пішли. Не звертай уваги красуня наша Українська скачи на здоров‘я", - пишуть слова підтримки українці.