Во время проверки личности пограничники установили, что этот мужчина во время оккупации одного из поселков в Киевской области сотрудничал с оккупантами, кормил их и предоставлял информацию, сообщает "Отдельный контрольно-пропускной пункт "Киев"".

Из свидетельств одного из находящихся в открытом доступе удерживаемых оккупантами украинца говорится, что в подвале церкви пророссийского настоятеля удерживали волонтеров.

Кроме того, в сети есть интервью священника, где он говорит, что "война в Украине – это наказание за грехи, а россиян на наших землях давно ждали".

«Я вам скажу так: в 2014 году вас цветами бы встречали. Янукович подвёл всех нас, сбежав в Россию. А за эти восемь лет мы видим, как здесь воспитали людей».

Священник был передан сотрудникам Нацполиции.

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