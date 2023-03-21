Во время проверки личности пограничники установили, что этот мужчина во время оккупации одного из поселков в Киевской области сотрудничал с оккупантами, кормил их и предоставлял информацию, сообщает "Отдельный контрольно-пропускной пункт "Киев"".
Из свидетельств одного из находящихся в открытом доступе удерживаемых оккупантами украинца говорится, что в подвале церкви пророссийского настоятеля удерживали волонтеров.
Кроме того, в сети есть интервью священника, где он говорит, что "война в Украине – это наказание за грехи, а россиян на наших землях давно ждали".
«Я вам скажу так: в 2014 году вас цветами бы встречали. Янукович подвёл всех нас, сбежав в Россию. А за эти восемь лет мы видим, как здесь воспитали людей».
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Священник был передан сотрудникам Нацполиции.
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