В Украине на разных сегментах рынка количество фальсификата масла составляет от 20 до 80%.

Чтобы не купить фальсификат, нужно соблюдать ряд правил, об этом сообщает "Обозреватель".

Некачественное масло регулярно попадает в школьные столовые, о чем свидетельствуют результаты проверок Госпотребпотребслужбы.

Также есть недостаточный контроль со стороны государства и регуляторов. Лабораторные исследования дорогие, поэтому проверки проводятся не часто. Поэтому аферистам-производителям выгоднее получить сверхдоходы на фальсификате и затем заплатить штраф.

Чтобы не попасть на фальсификат, нужно покупать дорогое масло. Дешевое не может быть качественным. Лучше купить маленькие упаковки, но из настоящее.

Если продукт стоит менее 50 грн за 200 граммов – можно утверждать, что это подделка.

Молочный жир быстро затвердевает, поэтому если масло мягкое – его не получается разрезать ножом или продукт неправильной формы, тогда можно утверждать – это либо фальсификат, либо его неправильно хранят.

Чаще всего встретить фальсифицированное масло можно на стихийных рынках или в интернете, обычно оно продается под малоизвестной торговой маркой.

Напомним, повышения цен в апреле не избежать.

Кроме того, Politeka.net сообщала, "базовые" продукты в Украине растут в цене: как изменилась стоимость всего за месяц.

Также Politeka.net писала, что украинцев предупредили о резком подорожании популярного овоща: появился печальный прогноз.