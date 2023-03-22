В Украине приняли решение о начале экспериментального проекта.

Речь идет о социальных услугах для отдельных категорий ВПЛ, пишет Politeka.net со ссылкой на Минреинтеграцию.

Так, Кабмин принял решение о реализации экспериментального проекта по предоставлению отдельных социальных услуг наиболее уязвимым категориям граждан.

Это те украинцы, которые из-за боевых действий или временной оккупации оказались в сложных жизненных обстоятельствах.

«Социальные услуги будут предоставляться в учреждениях здравоохранения, относящихся к сфере управления Министерства социальной политики. В частности, среди таких заведений – отдельные санатории в Трускавце и Миргороде», – рассказали в Министерстве.

Также сообщается, что в рамках этого проекта предусмотрены четыре социальных услуги:

Предоставление убежища, поддержанного проживания, стационарный уход, социальная адаптация.

Эти услуги будут безвозмездно предоставляться пожилым людям и лицам с инвалидностью из числа внутренне перемещенных лиц.

Таким образом, подчеркивают в министерстве, наиболее незащищенным гражданам будет гарантировано не только убежище, но и социальная поддержка с учетом индивидуальных потребностей.

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