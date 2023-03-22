Известная на всю Украину защитница "Азовстали" Екатерина Полищук с позывным "Пташка", которая прошла через российский плен и вернулась домой, часто делится в соцсетях яркими публикациями о своей жизни. Так, в этот раз Катя опубликовала фото со своим братом и написала трогательный текст.

"Год твоему последнему слову и последнему «я никогда в тебе не сомневался, брат». Твоя кровь никогда не высохнет, не смоется… только другой кровью – враждебной. Я тот человек, у которого «не простим» означает именно НЕ ПРОЩУ. Не прощу. Отомщу. И всегда буду такой, как ты знал меня. Я люблю тебя, Брат. Ты самый лучший", - написала "Пташка".

"Вічна, світла пам‘ять Герою Украіни!",

"Ці втрати такі болючі. Кожна крає серце навпіл",

"Вічна пам’ять ,герою!",

"Дякую,за добре сердечко,як добре що ти єсть,не пробачимо ніколи.",

"Вічна пам‘ять Герою!💙💛🇺🇦 Дякуємо за Україну! Ще одна зірочка Оберегом нашої України запалала на Небесах!",

" Вічна пам'ять герою. Втрачати рідних невимовно боляче, але маємо триматись хто як може , а янголи-герої із неба всім нам в цьому допоможуть", - пишут украинцы слова поддержки в комментариях.

Напомним, легендарная "Пташка" высказала, что думает о празднике 8 Марта: "Мне лично отвратительно…".

Как сообщала Politeka, "Пташка" из Азовстали показала свою реальную жизнь после плена, видео.

Также Politeka писала, что "Пташка" из Азовстали честно призналась, почему никогда не выйдет замуж: видео.