Известная на всю Украину защитница "Азовстали" Екатерина Полищук с позывным "Пташка", которая прошла через российский плен и вернулась домой, часто делится в соцсетях яркими публикациями о своей жизни. Так, в этот раз Катя опубликовала фото со своим братом и написала трогательный текст.
"Год твоему последнему слову и последнему «я никогда в тебе не сомневался, брат». Твоя кровь никогда не высохнет, не смоется… только другой кровью – враждебной. Я тот человек, у которого «не простим» означает именно НЕ ПРОЩУ. Не прощу. Отомщу. И всегда буду такой, как ты знал меня. Я люблю тебя, Брат. Ты самый лучший", - написала "Пташка".
"Вічна, світла пам‘ять Герою Украіни!",
"Ці втрати такі болючі. Кожна крає серце навпіл",
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"Вічна пам’ять ,герою!",
"Дякую,за добре сердечко,як добре що ти єсть,не пробачимо ніколи.",
"Вічна пам‘ять Герою!💙💛🇺🇦 Дякуємо за Україну! Ще одна зірочка Оберегом нашої України запалала на Небесах!",
" Вічна пам'ять герою. Втрачати рідних невимовно боляче, але маємо триматись хто як може , а янголи-герої із неба всім нам в цьому допоможуть", - пишут украинцы слова поддержки в комментариях.
Напомним, легендарная "Пташка" высказала, что думает о празднике 8 Марта: "Мне лично отвратительно…".
Как сообщала Politeka, "Пташка" из Азовстали показала свою реальную жизнь после плена, видео.
Также Politeka писала, что "Пташка" из Азовстали честно призналась, почему никогда не выйдет замуж: видео.