Синоптики прогнозируют, что в мае дневная температура будет держаться в районе стабильных +22 °С.

Как сообщает синоптический сайт Meteoprog, май ожидается облачным и немного дождливым. Воздух прогреется до +21…25 °С днем, а ночью отметки термометров не будут опускаться ниже +10 градусов, передает "telegraf".

В первой половине месяца есть вероятность переменной облачности, только 6 мая ожидается солнечная погода. Днем показатели термометров будут показывать около +21...24 градусов, а ночью будут падать до +9...11 °С.

К середине мая прогнозируется дождливая погода. Температура днем составит около +22 °С, а ночью опустится до 10…11 градусов тепла.

Середина месяца не порадует нас солнцем: ожидаются 11 дней переменной погоды. С 10 по 20 мая температура будет достигать днем +22...23 °С, а ночью будет падать до +12...13 градусов.

В конце мая облачность и солнечная погода будут сменять друг друга. Воздух прогреется до +22…25 °С днем, а ночью будет +13…15.

Самым солнечным днем месяца станет 6 мая, но при этом синоптики прогнозируют в течение мая 19 облачных дней и 11 с переменной облачностью.

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