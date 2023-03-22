На следующей недели в Украине ожидается похолодание и снег.

Об этом предупредила синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозам, похолодание ожидается с 28-29 марта. В дальнейшем, включая выходные, в Украине будет преобладать теплая воздушная масса с периодическими дождями.

"Со следующей недели, ориентировочно с 28-29 марта, в Украину зайдет холодная воздушная масса. Начиная с западных областей, начнет существенно снижаться температура воздуха и даже ожидается снег", - прогнозирует синоптик Наталка Диденко.

Ранее сообщалось, что Синоптики прогнозируют, что в мае дневная температура будет держаться в районе стабильных +22 °С.

Как сообщает синоптический сайт Meteoprog, май ожидается облачным и немного дождливым. Воздух прогреется до +21…25 °С днем, а ночью отметки термометров не будут опускаться ниже +10 градусов.

Самым солнечным днем месяца станет 6 мая, но при этом синоптики прогнозируют в течение мая 19 облачных дней и 11 с переменной облачностью.

Ранее сообщалось о новом виде компенсаций в Украине, который начнут выплачивать уже в мае.

Кроме того, Politeka.net писала, что некоторые украинцы теперь имеют право на поездку в санатории: это бесплатн.

Также сообщалось, что Украинцам обещают новое повышение пенсий в апреле: появилась реакция.