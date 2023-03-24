Напомним, ювенальные полицейские в Киеве изъяли младенца, который жил в ужасных условиях, пишет Politeka.net.

"Пятимесячный мальчик жил среди грязи и антисанитарии, ведь мать воспитывала его в заброшенной недостройке без каких-либо коммуникаций", - рассказали в полиции, добавив, что о ребенке им стало известно благодаря анонимному звонку.

По словам правоохранителей, женщине 36 лет.

В настоящее время ребенок находится под наблюдением врачей в медучреждении, а с матерью общаются соцработники и правоохранители.

Это сообщение повлекло за собой бурную реакцию украинцев – люди выражают уверенность, что в помощи нуждается не только ребенок, но и мать, которая, судя по фото, все же пыталась сохранять порядок даже в таких ужасных условиях.

"Почему не передали ребенка вместе с матерью? Даже в погребе она старалась поддерживать порядок: полочки, картинка на стене, коврик у кровати, мягкая игрушка… видно, что человек попал в сложные обстоятельства и ему нужна помощь. Многие люди в своих домах живут и имеют свинарник, но их проверяют и детей не забирают. А тут героически изъяли ребенка, который теперь остался без мамы и гв»,

«Какая жесть… Маме похоже негде жить. Помогут ли маме с жильем социальной службы? Если она там жила сама, явно она не сможет и работу найти и с ребенком таким маленьким быть. Хоть и жилье не для проживания с ребенком, но видно, что мама по своим возможностям пыталась создать уют»,

"Как помочь этой женщине? Полиция Киева, дайте ее счёт! Она не бросила младенца, не сделала аборт, хорошо что люди сообщили о нем, может найдется комната в общежитии?",

«Это хорошо, что младенца осмотрят в медучреждении, а что касается мамы? Разве она не нуждается в осмотре у педиатра, чтобы убедиться, что все хорошо? И почему их разлучили? Просто дикость!»,

«Лучше бы помогли этой женщине с жильем и работой, чем просто изымать младенца!».

«Какие "герои"! А написать, например, "по словам женщины, находится она здесь по той или иной причине..." В этой истории – это самое важное, ей нужна помощь! "Герои" изъяли и осудили "такая мама вот в таких условиях содердит ребенка"... На фото это очень хорошо отражает язык тела - стоит за плечами и что-то там записывает, даже с преступниками разговаривают на уровне глаз! Остается надежда на компетентность соц. работников...»

Некоторые даже предложили свою помощь.

«Могу сделать ремонт. Отштукатурить, плитку положить, все что нужно. Ребенку вещи найду»,

"Я тоже могу помочь".

Добавим, что дальнейшую судьбу ребенка и матери будут решать социальные службы.

Напомним, отец погибшего курсанта рассказал, что произошло на самом деле.

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