Крошка внезапно исчезла из дома в четверг, 23 марта.

О случившемся полиции рассказала взволнованная мама девочки, пишет Politeka.net со ссылкой на Ювенальную Полицию Украины.

Так, согласно сообщению, вечером 23 марта в полицию Черниговской области поступило сообщение от женщины, что в одном из сел района исчезла ее дочь, которой два года.

Мать объяснила, что оставила малышку одну в комнате, а сама занималась хозяйственными делами.

«Когда вернулась, ее дочери уже не было. Женщина пыталась самостоятельно отыскать ребенка, но это оказалось безрезультатным», – рассказали в полиции.

По тревоге было задействовано максимальное количество личного состава полиции, сотрудников ГСЧС, военных, пограничников. К поискам Богдана присоединились и местные жители, а также неравнодушные люди.

В состав четырех поисковых групп вошли кинологи со служебно-розыскными собаками.

Пять часов поисковики прочесывали каждый метр местности, обследовали ее с высоты с помощью квадрокоптеров.

К счастью, девочку удалось разыскать. Ее нашел один из кинологов со служебной овчаркой Тошей.

«Она спала под деревом на островке в болоте в 800 метрах от своего дома», – рассказали в полиции детали поиска.

Сейчас с Богданкой все хорошо, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Напомним, что в Киеве у матери, которая жила в недострое, изъяли пятимесячного сына.

Ситуация вызвала скандал – украинцы призывают помочь женщине с жильем, а не забирать ребенка.

Также сообщалось об исчезновении в Киевской области братьев-близнецов.