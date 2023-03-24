О случившемся полиции рассказала взволнованная мама девочки, пишет Politeka.net со ссылкой на Ювенальную Полицию Украины.
Так, согласно сообщению, вечером 23 марта в полицию Черниговской области поступило сообщение от женщины, что в одном из сел района исчезла ее дочь, которой два года.
Мать объяснила, что оставила малышку одну в комнате, а сама занималась хозяйственными делами.
«Когда вернулась, ее дочери уже не было. Женщина пыталась самостоятельно отыскать ребенка, но это оказалось безрезультатным», – рассказали в полиции.
По тревоге было задействовано максимальное количество личного состава полиции, сотрудников ГСЧС, военных, пограничников. К поискам Богдана присоединились и местные жители, а также неравнодушные люди.
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В состав четырех поисковых групп вошли кинологи со служебно-розыскными собаками.
Пять часов поисковики прочесывали каждый метр местности, обследовали ее с высоты с помощью квадрокоптеров.
К счастью, девочку удалось разыскать. Ее нашел один из кинологов со служебной овчаркой Тошей.
«Она спала под деревом на островке в болоте в 800 метрах от своего дома», – рассказали в полиции детали поиска.
Сейчас с Богданкой все хорошо, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.
Напомним, что в Киеве у матери, которая жила в недострое, изъяли пятимесячного сына.
Ситуация вызвала скандал – украинцы призывают помочь женщине с жильем, а не забирать ребенка.
Также сообщалось об исчезновении в Киевской области братьев-близнецов.