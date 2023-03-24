Нагадаємо, ювенальній поліцейські у Києві вилучили немовля, яке жило в жахливих умовах, пише Politeka.net.

«П'ятимісячний хлопчик жив серед бруду та антисанітарії, адже матір виховувала його в закинутій недобудові без будь-яких комунікацій», - розповіли в поліції, додавши, що про дитину їм стало відомо завдяки анонімному дзвінку.

За словами правоохоронців, жінці 36 років.

Наразі дитина знаходиться під наглядом лікарів у медзакладі, а з матір’ю спілкуються соцпрацівники та правоохоронці.

Це повідомлення спричинило бурхливу реакцію українців – люди висловлюють впевненість, що допомоги потребує не тільки дитина, а й матір, яка, судячи з фото, все ж намагалася зберігати порядок навіть у таких жахливих умовах.

«Чому не передали дитину разом з матір‘ю? Навіть у погребі вона старалась підтримувати порядок: полички, картинка на стіні, килимок біля ліжка, м‘яка іграшка…видно що людина потрапила у складні обставини і їй потрібна допомога. Багато людей у власних хатах живуть і мають свинарник, але їх перевіряють і дітей не забирають. А тут героїчно вилучили дитину, яка тепер лишилась без мами і гв»,

«Яка жесть... Мамі схоже немає де жити. Чи допоможуть мамі з житлом соц служби? Якщо вона там жила сама, явно вона не зможе і роботу знайти і з дитиною такою маленькою бути. Хоч і житло не для проживання з дитиною, але видно, що мама по своїх можливостях намагалась створити затишок»,

«Як допомогти цій жінці? Поліція Києва, дайте її рахунок! Вона не кинула немовля, не зробила аборт, добре що люди повідомили про неї, може знайдеться кімната в гуртожитку?»,

«Це добре, що немовля оглянуть у медзакладі,а що стосовно мами??? Хіба вона не потребує огляду у педіатра, щоб переконатися, що все добре? І чому їх розлучили??? Просто дикість!», «Краще б помогли цій жінці з житлом і роботою, ніж просто вилучати немовля!».

«Які "герої"! А написати, наприклад, "за словами жінки перебуває вона тут з такої чи іншої причини..." В цій історії - це найважливіше, їй потрібна допомога! "Герої" вилучили і засудили"така то мама ось в таких умовах утримує дитя" ... На фото це дуже добре відображує мова тіла-стоїть за плечима і щось там нотує, навіть зі злочинцями розмовляють на рівні очей! Залишається надія на компетентність соц. працівників...»

Дехто навіть запропонував свою допомогу.

«Можу зробити ремонт. Поштукатурити, плитку покласти, все що треба. Дитині речі знайду»,

"Я теж можу допомогти".

Додамо, що подальшу долю дитини та матері вирішуватимуть соціальні служби.

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