В Киевской области внезапной и страшной смертью умер молодой мужчина, еще 5 человек тоже едва не погибли от загадочного отравления.

Как сообщили в пресс-службе полиции Киевской области, история началась с того, что в больницу Иванковского района доставили 38-летнего мужчину с явными признаками отравления таллием.

Пострадавший рассказал, что 14 февраля в День святого Валентина он получил сообщение в мессенджер от неизвестного номера о том, что его номер телефона принимал участие в розыгрыше и выиграл приз. Через несколько дней он получил бутылку рома, которую стал постепенно употреблять, и три шоколадки. Через некоторое время ему стало плохо, и он попал в больницу.

Кроме того, случаи отравления таллием зафиксировали у четырех женщин в больнице Фастова. Как рассказала одна из пострадавших, 2 февраля она пригласила подруг, чтобы отметить свой День ангела. Тогда они распили бутылку рома, которую она накануне выиграла в розыгрыше. Через несколько дней всем подружкам стало плохо: начало печь в груди, немело тело, волосы начали выпадать клоками. Их положили в реанимацию.

Правоохранители установили, что отравленные бутылки рома курьерской доставкой отправляла 35-летняя женщина. В то время пришло трагическое известие - отравленного мужчину спасти не удалось, он умер. Выяснилось, что 20 лет назад подозреваемая жила в Иванковском районе и имела отношения с умершим мужчиной, но семейная жизнь не сложилась.

«Они пришли ко мне и сообщили, что Леся беременна и нужны деньги на аборт. Я говорила женитесь, но она не захотела, побоялась родителей», - рассказала мать умершего мужчины.

Также расследование установило, что муж одной из четырех отравленных пострадавших тоже имел когда-то отношения с этой женщиной. В прошлом году она уже пыталась отравить его, но не получилось, на этот раз смертоносную посылку получила его жена.

Подозреваемую задержали. По факту умышленного убийства фигурантке грозит до 15 лет лишения свободы. Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, отец погибшего курсанта рассказал, что произошло на самом деле.

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